Actualidade

Cinco amigos à espera de outro, durante a noite de Natal, fazem "A falta que nos move", projeção da encenadora, cineasta e dramaturga Christiane Jatahy, que encerra no sábado, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, a bienal Artista na Cidade.

A instalação-vídeo começa a ser projetada exatamente à mesma hora a que começou a ser filmada, às 17:30 da noite de Natal de 2008, conta a história de cinco amigos que aguardam a chegada de alguém que tarda em chegar - e que nunca chega mesmo --, e prolonga-se pelas 13 horas do tempo real dessa espera, de modo a revelar a história de cada uma das personagens, como quem conta a história ou as história do Brasil durante a ditadura militar (1964-1985), explicou à Lusa Christiane Jatahy.

São histórias que a dramaturga resolveu pôr em cena e em filme, porque são histórias que lhe são próximas assim como de amigos, acrescentou, sublinhando tratarem-se de histórias "de algo que falta sempre". "Assim como quando nos falta a liberdade", frisou.