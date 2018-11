Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje, em reunião extraordinária o contrato de compra da participação da Shell no consórcio dos campos petrolíferos do Greater Sunrise.

"O Conselho de Ministros endossou a aquisição da participação da Shell Energia Austrália no consórcio dos campos do Greater Sunrise", disse aos jornalistas Agio Pereira, ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros.

O acordo de compra e venda, no valor de 300 milhões de dólares (cerca de 265 milhões de euros) foi assinado pelo representante especial de Timor-Leste, Xanana Gusmão, e a presidente executiva da Shell Austrália, Zoe Yujnovich, na ilha indonésia de Bali na quinta-feira.