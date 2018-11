Actualidade

A contagem preliminar da votação de quinta-feira na autarquia moçambicana de Marromeu realizada pela Comissão Provincial de Eleições dá a vitória à Frelimo, com 9.143 votos, numa eleição que o Centro de Integridade Pública (CIP) considera "grosseiramente fraudulenta".

Os resultados preliminares da repetição da eleição autárquica de Marromeu, província de Sofala, centro de Moçambique, foram divulgados hoje pelo diretor da Comissão Provincial de Eleições de Sofala, Jorge Donquene.

Na contagem da votação, realizada em apenas oito mesas, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, está à frente, com 9.143 votos, seguida pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 8.417, e pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira maior força política, com 1.442 votos.