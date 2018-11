Actualidade

O ferido grave da desordem que ocorreu hoje de madrugada na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, acabou por morrer no hospital e o caso foi entregue à Polícia Judiciária, disse fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a fonte, o desacato começou cerca das 05:30, no interior do bar Marine, junto à rotunda das Docas, e prosseguiu no exterior, onde se registaram três feridos, um deles em estado grave.

O ferido grave, atingido por arma branca, ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer.