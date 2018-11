Acidente/Borba

Uma terceira motobomba está hoje a ser instalada para reforçar a drenagem de água da pedreira atingida pelo deslizamento de terras e colapso do troço da estrada entre Borba a Vila Viçosa, segundo fontes da Proteção Civil.

De acordo com as mesmas fontes, com a instalação da terceira motobomba deverá ser possível retirar 500 mil litros de água por hora.

As fontes da Proteção Civil adiantaram à Lusa estar ainda prevista a montagem de uma quarta motobomba, assim como mais tubagem para reforçar a drenagem de água dos poços da pedreira.