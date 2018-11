Actualidade

Meio milhão de visitas depois, o Planetário do Porto assinala no sábado o seu 20.º aniversário com o objetivo de aumentar o número de visitantes e de produzir sessões para o público mais jovem.

De acordo com o diretor do Planetário do Porto - Centro de Ciência Viva, Daniel Folha, "nos últimos 20 anos, o Planetário ultrapassou o meio milhão de visitantes", um número considerado "ótimo, tendo em conta a dimensão" mas que se espera venha a aumentar.

Em entrevista hoje à agência Lusa, o diretor conta que o planetário tem a particularidade de ser simultaneamente um centro de divulgação da ciência, mas também um centro de investigação em astronomia astrofísica.