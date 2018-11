Actualidade

A União Europeia (UE) prevê um financiamento de mais de dois mil milhões de euros para os Açores e Madeira até 2020, na nova estratégia para as regiões ultraperiféricas, que aposta, nomeadamente, na economia azul e inovação.

Segundo dados hoje divulgados, em Bruxelas, para os Açores estão orçamentados 1,45 mil milhões de euros no quadro orçamental 2014-2020, prevendo-se que a verba resulte no apoio a 1.045 empresas, com a criação direta de três mil postos de trabalho, entre outras medidas.

A Madeira recebe fundos no valor de 595 milhões de euros para, no mesmo período, duplicar o investimento público em percentagem do produto interno bruto, criar 1.147 novos postos de trabalho e apoiar 450 empresas, entre outras medidas.