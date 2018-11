Actualidade

A manifestação de ex-trabalhadores da Efacec hoje em frente à Alfândega do Porto, onde o Presidente angolano e o primeiro-ministro português participaram no Fórum Económico Portugal - Angola foi desmobilizada a pedido da PSP por não estar autorizada.

Segundos estes trabalhadores que foram alvo de despedimento coletivo, a PSP informou-os de que, caso não desmobilizassem, seriam identificados e autuados, dado que não havia sequer um pedido de autorização para a realização da manifestação.

Os cerca de dez trabalhadores que se encontravam no local desde as 09:00 e que traziam uma faixa com a inscrição "Sr. Presidente de Angola, somos trabalhadores despedidos da Efacec. Qual é o nosso futuro?", pretendiam alertar para a situação vivida dentro da empresa, onde os trabalhadores que não foram despedidos vivem, dizem," num clima de medo e tensão com receio de novos despedimentos".