O barril de petróleo Brent continuou hoje a cair e cotou-se a 60,29 dólares cerca das 10:35 em Lisboa, o nível mais baixo desde novembro de 2017 e menos 2,4% do que na abertura.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, tinha-se cotado no início da sessão a 61,78 dólares, menos 1,18% do que no encerramento do dia anterior, mas depois do meio-dia de hoje cotava-se a 60,93 dólares.

Nos últimos dias, o petróleo recuou pelo medo de que uma desaceleração da economia global diminua a procura, numa altura em que os países exportadores estão a aumentar a produção.