Portugal/Angola

Portugal e Angola assinaram hoje 13 acordos para a "dinamização da cooperação" entre os dois países, em áreas como a justiça, formação de pessoal docente, engenharia, turismo, cultura, reinserção social, medicina legal, saúde, ciência, inovação e ambiente.

No âmbito da visita de Estado do Presidente da República de Angola a Portugal, que hoje decorre no Porto, foi ainda firmado um acordo de parceria para o "Reenquadramento e Consolidação do Centro de Investigação em Saúde de Angola [CISA]/ Caxito", com vista a "reativar as atividades" daquela entidade, "baseando o seu funcionamento futuro em princípios e instrumentos de gestão de referência para os centros de investigação, de forma a reforçar a sua sustentabilidade e a assegurar a sua estabilidade".

Ainda na área da saúde, Portugal e Angola assinaram um memorando que "visa fortalecer a cooperação entre os dois países em áreas como a formação de profissionais de saúde; a emergência médica; a qualidade dos medicamentos, incluindo a respetiva avaliação, autorização, licenciamento, fiscalização e controlo laboratorial; cuidados primários de saúde, nomeadamente saúde materno-infantil; e a regulação do setor farmacêutico".