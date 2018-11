Actualidade

O tradutor português Artur Guerra foi distinguido hoje com o Prémio Ramon Llull de Tradução Literária pela tradução, do original catalão para português, de "Tirant lo Blanc", de Joanot Martorell.

O prémio visa reconhecer a importância do trabalho dos tradutores literários e premeia a melhor tradução literária, do catalão para outras línguas, editada no ano anterior.

O júri, escolhido pela Fundação Ramon Llull, foi constituído por quatro membros de reconhecido mérito no mundo da tradução literária: Francesc Parcerisas, poeta, professor, tradutor e crítico literário, que presidiu o júri, Montserrat Camps, doutorada em Filologia Clássica e professora de Filologia Grega na Universidade de Barcelona, Anna Casassas, licenciada em Direito, tradutora, e Monika Zgustová, escritora e tradutora.