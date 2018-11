Actualidade

O secretário-geral comunista criticou hoje a forma rápida como o Governo empregou a polícia no conflito laboral dos estivadores do porto de Setúbal, na quinta-feira, face à inércia do executivo socialista quanto ao processo negocial entre as partes.

"O registo mais preocupante que queria fazer é o da celeridade com que o Governo mobilizou as polícias, precisamente a demonstração e confronto com a inércia do Governo em responder a uma luta profundamente justa", disse Jerónimo de Sousa à margem de uma visita à Câmara Municipal do Seixal e contacto com trabalhadores para assinalar a reposição do pagamento na íntegra do 13.º mês (subsídio de Natal), em vez dos duodécimos ao longo do ano.

Um número indeterminado de trabalhadores contratados pela Operestiva substituiu na quinta-feira os estivadores eventuais que são habitualmente chamados por aquela empresa para o trabalho portuário, contratados ao turno, sem quaisquer direitos ou regalias, mas que agora reivindicam um contrato coletivo de trabalho.