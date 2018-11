Portugal/Angola

Portugal e Angola estão a trabalhar na simplificação dos procedimentos administrativos para a concessão de vistos de entrada, tendo já um "caminho delineado e bastante claro", disse hoje o Presidente da República de Angola, João Lourenço.

No âmbito da sua visita de Estado a Portugal, que hoje decorre no Porto, João Lourenço afirmou esperar ter um "desfecho" para esta questão ainda no primeiro trimestre de 2019.

"Há ações por realizar que não estão concluídas, mas ficou o compromisso de a nível ministerial e a nível técnico continuarem [as delegações dos dois países] esse mesmo trabalho para ver se encontramos um desfecho ainda no primeiro trimestre de 2019", referiu, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, António Costa.