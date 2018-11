Portugal/Angola

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que as relações entre Portugal e Angola se encontram "no seu melhor nível", sublinhando a mensagem de que a diversificação da economia angolana é um convite direto aos pequenos e médios empresários.

Num discurso que marcou o encerramento do Fórum Económico Portugal - Angola, que decorreu no Edifício da Alfândega do Porto, e perante o Presidente da República de Angola, João Lourenço, que cumpre o segundo dia de uma visita oficial a Portugal, António Costa começou por dizer que tinha "três mensagens fundamentais", tendo começado por afirmar a palavra "confiança" para depois alertar os presentes para "grandes e novas oportunidades".

"O investimento hoje em Angola não se destina apenas a investimento no grande capital intensivo ou de grandes grupos empresariais e financeiros. A aposta na diversificação da economia é um convite direto aos pequenos e médios empresários que são imprescindíveis na diversificação da economia angolana", declarou.