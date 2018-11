Actualidade

O ministro da Administração Interna lamentou hoje, em Torres Novas, a ocorrência de um homicídio na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, sublinhando a "clara melhoria global das questões de segurança".

Falando à margem da cerimónia de encerramento do 14.º curso de formação de novos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas (Santarém), a que presidiu, Eduardo Cabrita realçou o trabalho que tem vindo a ser feito no último ano, desde os "chamados acontecimentos do Urban Beach".

O ministro manifestou "toda a confiança na atividade operacional que está a ser desenvolvida neste momento, quer pela PSP quer pela Polícia Judiciária", destacando a articulação que tem vindo a existir entre a PSP e as autarquias.