Os bispos católicos angolanos manifestaram hoje apoio às medidas de combate à "corrupção e impunidade" em curso no país, sob liderança do Presidente João Lourenço, considerando que essa luta deve ser tratada com "frontalidade e sem rodeios".

"Então, há males que devem ser encarados, há males que não devem ser encobertos e a corrupção, no contexto em que ele [Presidente angolano] falou disso, é um mal que estamos sempre a denunciar", disse hoje o vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), José Manuel Imbamba.

Respondendo aos jornalistas, em conferência de imprensa sobre a afirmação de João Lourenço, em Portugal, em "continuar com ações de combate à corrupção" apesar de "pressão interna e picadas de "marimbondo", o arcebispo católico disse que a corrupção "é um cancro" que "deve ser debelado", aplaudindo a "coragem" do Presidente angolano.