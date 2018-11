Portugal/Angola

O Presidente de Angola, João Lourenço, exortou hoje, no Porto, os empresários portugueses a investirem a médio e longo prazo no país, em áreas como a agricultura, as pescas, a indústria e o turismo.

No encerramento do Fórum Económico Portugal - Angola, que decorreu esta manhã na Alfândega do Porto, João Lourenço pediu aos empresários para que ajudem a explorar "as imensas riquezas" existentes em Angola, país que oferece "vastas oportunidades de negócio".

"Reiteramos o nosso convite permanente para a necessidade do reforço do investimento privado direto de empresas portuguesas no nosso país", disse.