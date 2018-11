Portugal/Angola

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que Portugal vai colaborar com Angola no repatriamento de capitais ilicitamente transferidos para o exterior, defendendo que o "dinheiro que pertence a Angola, a Angola seja contabilizado".

"Da parte de Portugal, como não poderia deixar de ser, daremos toda a colaboração às autoridades angolanas, tendo em vista apoiá-las na prioridade que definiram do combate à corrupção, promoção de concorrência leal e recuperação de capitais que estejam indevidamente titulados", afirmou Costa, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República de Angola.

No âmbito de uma visita de Estado de João Lourenço a Portugal, que hoje decorre no Porto, António Costa referiu, quando questionado sobre o repatriamento de capitais para Angola, de que da parte do estado angolano "há vontade" para que o processo se desenvolva sem pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro português.