Portugal/Angola

Os governos de Portugal e Angola manifestaram hoje empenho em corresponder "às expetativas" relacionadas com a entrada em vigor, "logo que possível", dos instrumentos jurídicos necessários para a "concertação dos regimes de segurança social".

"Assinalando a importância que assumem as diásporas angolana em Portugal e portuguesa em Angola na dinamização do relacionamento entre os dois países", ambos os governos "concordaram com a relevância da concertação dos respetivos regimes de Segurança Social", afirma-se no comunicado oficial conjunto divulgado à comunicação social.

Assim, acrescenta-se, Portugal e Angola "manifestaram o seu empenho em corresponder a essas expetativas pela entrada em vigor, logo que possível, dos instrumentos jurídicos necessários".