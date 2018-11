Actualidade

O presidente da direção da Associação de Turismo do Porto e Norte, Rui Moreira, demitiu-se do cargo e indicou o vereador do Turismo da Câmara do Porto para o substituir em representação da autarquia, avançou hoje à Lusa fonte oficial.

O vereador da Câmara do Porto, Ricardo Valente, com os pelouros da Economia, Turismo e Comércio, confirmou hoje à agência Lusa que ia ser o novo presidente da direção da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP) em "representação da Câmara Municipal do Porto", um cargo que vinha a ser ocupado por Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

"A Câmara do Porto, por uma questão estatutária tem direito a estar representada nesse organismo [ATP] e o presidente Rui Moreira entendeu que deveria ser o vereador com a pasta do Turismo".