O governador do Banco de Moçambique (BM), Rogério Zandamela, disse hoje que o acordo que pôs fim ao 'apagão' na rede de multibanco moçambicana é temporário, considerando que Moçambique não pode estar refém de uma "empresa sem expressão".

"Esta é uma solução temporária. Logo que possível, adotaremos uma solução que nos dê segurança e cobertura do nosso sistema para que não soframos as vulnerabilidades, riscos e as precariedades que sofremos com a Bizfirst", declarou o governador do BM.

Zandamela falava à margem do 43.º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique, que decorre desde quarta-feira na cidade de Quelimane, na província da Zambézia, centro de Moçambique.