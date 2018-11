Portugal/Angola

O Presidente de Angola, João Lourenço, afirmou hoje no Porto que pretende "continuar a contar com as linhas de crédito portuguesas para o financiamento do tão desejado crescimento e desenvolvimento económico e social" do seu país.

Segundo João Lourenço, no âmbito desta linha de financiamento de Portugal a empresas portuguesas em Angola - da Companhia de Seguro de Créditos (COSEC) - 36 projetos estão já concluídos, 11 estão em fase de execução e 12 "aguardam pela assinatura dos respetivos contratos de financiamento".

Dirigindo-se a empresários presentes na sessão de encerramento do Fórum Económico Portugal - Angola, que decorreu na Alfândega do Porto, o Presidente admitiu que "a crise económica e financeira internacional teve consequências na cooperação entre os dois países".