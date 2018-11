Actualidade

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) concluiu hoje um ano de homenagem a Agustina Bessa-Luís que teve como objetivo consagrar a vida e obra da escritora, com fortes ligações ao Douro, e estimular novos leitores.

O "Ano da Agustina" terminou com a atribuição do doutoramento 'Honoris Causa' à escritora, em Vila Real, a primeira mulher a ser distinguida com este título honorífico pela UTAD.

"É sempre muito bom ver que a Agustina continua a ser homenageada, reconhecida e querida no seu país", afirmou Mónica Baldaque, que hoje representou a mãe na cerimónia que decorreu no 'campus' da academia transmontana.