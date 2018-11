RCA

O Presidente angolano, João Lourenço, pediu hoje o apoio de Portugal ao levantamento do embargo internacional de armas imposto à República Centro-Africana (RCA), como forma de o Governo daquele país garantir a segurança nacional.

O chefe de Estado angolano discursava hoje, no Porto, na abertura das conversações entre as delegações oficiais dos dois países, no âmbito da visita de Estado que está a realizar a Portugal. Falando na presença de ministros dos dois países e do primeiro-ministro português, António Costa, o Presidente angolano sublinhou a preocupação com a instabilidade que persiste na RCA.

"Uma situação que nos preocupa, pois que o Governo desse país, ao qual cabe garantir a segurança e proteção do seu território nacional, está fortemente condicionado na sua ação de combate às forças rebeldes que atuam nessa nação africana", apontou João Lourenço.