Actualidade

O holandês Marcel Keizer assegurou hoje que não arranjará desculpas por ter chegado ao Sporting no decorrer da temporada e acredita ter jogadores para praticar bom futebol, antes da estreia no comando técnico frente ao Lusitano Vildemoinhos.

"Não sou uma pessoa de desculpas. Quando cheguei, sabia que a equipa não tinha sido construída por mim, mas temos bons jogadores e queremos jogar bem", destacou na conferência de antevisão do jogo com Lusitano Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, no sábado, às 15:00, no Estádio do Fontelo, em Viseu, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O holandês, de 49 anos, que respondeu aos jornalistas sempre na língua inglesa, recusou ainda comentar a ida ao 'mercado' em janeiro, quando reabre o mercado de transferências, por ser "muito cedo" e pretender "conhecer melhor os jogadores".