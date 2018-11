Actualidade

A Câmara do Porto esclareceu hoje que não houve "qualquer alteração" na direção da Associação de Turismo do Porto (ATP), apesar de o presidente da autarquia, Rui Moreira, ter delegado no vereador Ricardo Valente a presidência do organismo.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a autarquia refere que os estatutos da ATP definem que a associação é presidida pela Câmara Municipal do Porto.

"Nos termos legais, compete ao presidente da Câmara representar a Câmara do Porto, podendo delegar tal competência nos seus vereadores, por despacho", afirma a autarquia, sublinhando que "não há, pois, qualquer alteração na direção da associação, nem na sua presidência, que continua a pertencer à Câmara Municipal do Porto".