Acidente/Borba

O primeiro-ministro afirmou hoje que, no colapso da estrada entre Borba e Vila Viçosa, não há uma evidência da responsabilidade do Estado, salientando que aquela via rodoviária não é desde 2005 da gestão das infraestruturas estatais.

António Costa falou sobre o acidente ocorrido na segunda-feira no concelho de Borba, no Alentejo, na conferência de imprensa de balanço de três anos do Governo, na Casa de Allen, no Porto.

"Se houver alguma responsabilidade com certeza, mas, ao contrário de outras circunstâncias, não há uma evidência da responsabilidade do Estado", disse, apontando, depois, que a ponte de Entre-os-Rios, que caiu no início de 2001, era "uma infraestrutura do Estado e não do município"