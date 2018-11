Actualidade

A proposta da Fundação Serralves de reunir peças do escultor Francisco Tropa, a momentos de arte performativa, é uma resposta "magnífica" ao convite do Centre National de la Danse, segundo Aymar Crosnier, diretor executivo desta instituição francesa.

Durante três fins de semana, o Centre National de la Danse (CND), instituição de renome no desenvolvimento e investigação da dança contemporanea, abre as suas portas a seis museus de todo o mundo e um dos convidados foi a Fundação Serralves, que mostrará as suas propostas este sábado e domingo.

"Serralves é uma instituição internacionalmente muito reconhecida, porque sempre teve a dança no mesmo patamar das suas exposições e sempre teve a preocupação de as interligar. Considero que a resposta ao nosso desafio é magnífica, porque usa a dança para ativar as esculturas", disse Aymar Crosnier em declarações à agência Lusa.