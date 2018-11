Actualidade

O treinador do Lusitano de Vildemoinhos salientou hoje que o Sporting "é superfavorito" mas, promete uma equipa que "vai ser competitiva e fazer tudo para ganhar", sábado, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

"(O Sporting) É muito mais que o treinador e, com aquele plantel, seria sempre favorito. Mas, é lógico que não sabemos bem o que vamos encontrar e isso trouxe-nos dificuldades na preparação, porque não sabemos bem se ainda serão dinâmicas do Peseiro ou se já terão trabalhado novas", disse Rogério Sousa, abordando a estreia de Marcel Keiser.

O jogo vai ser disputado no Estádio Municipal do Fontelo, com o técnico do Lusitano a admitir também que gostava de jogar em casa, onde na eliminatória anterior afastou outra equipa da I Liga, o Nacional.