Actualidade

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) saiu hoje da reunião com o ministro da Administração Interna "sem qualquer entendimento" sobre a reforma do sistema de Proteção Civil e promete uma "grande concentração de protesto" no sábado em Lisboa.

"Foi uma reunião sem história, não há qualquer acordo, nem entendimento, não chegámos a entender qual o caminho que o ministro quer seguir", disse à agência Lusa o presidente da LBP, Jaime Marta Soares, no final do encontro com o Eduardo Cabrita.

A reunião aconteceu um dia antes da LBP realizar na Praça do Comércio uma concentração nacional de protesto às propostas da reforma da Proteção Civil, nomeadamente a lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que se encontram em discussão pública e foram aprovadas na generalidade pelo Governo a 25 de outubro.