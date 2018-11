Portugal/Angola

Uma comitiva do BE, da qual faz parte a líder bloquista, Catarina Martins, reúne-se hoje à noite com o Presidente de Angola, João Lourenço, em Lisboa, confirmou à agência Lusa no local.

Para além de Catarina Martins, a comitiva integra também o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.

A comitiva chegou ao hotel cerca das 20:30 e foi recebida pelo protocolo angolano.