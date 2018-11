Actualidade

"The River", do realizador cazaque Emir Baigazin, conquistou o Prémio de Melhor Filme do Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), cujos vencedores foram anunciados hoje, numa cerimónia no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa.

"The River", cuja ação se desenrola numa aldeia remota do Cazaquistão, é o terceiro filme de Emir Baigazin, de 34 anos, e surge depois de "Lições de Harmonia" (2013) e "Ranenyy Angel"(2016).

O Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa foi atribuído a dois filmes: "John McEnroe: In the Realm of Perfection", do francês Julien Faraut, e "Sedução da Carne", do brasileiro Júlio Bressane.