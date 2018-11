Actualidade

O Governo vai apreciar "com espírito construtivo" as propostas da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) sobre a reforma na área da proteção civil, disse hoje à Lusa fonte oficial do gabinete do ministro da Administração Interna.

Eduardo Cabrita esteve hoje reunido com a LBP, tendo recebido as propostas da Liga dos Bombeiros sobre os diplomas aprovadas na generalidade em Conselho de Ministros de 25 de outubro na área da proteção civil.

A mesma fonte adiantou que se registou "uma convergência genérica" sobre os diplomas relacionados com a formação de bombeiros, avisos e alertas, carreiras e estatuto dos bombeiros profissionais.