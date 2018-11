Actualidade

O secretário-geral do PSD, José Silvano, disse hoje que o primeiro-ministro António Costa promete o que não pode cumprir e deu o exemplo do que acontece com os professores.

"Já há vários exemplos de que este Governo e este primeiro-ministro prometem aquilo que não podem cumprir. E eu não digo a palavra que se diz nas nossas terras: 'quem promete aquilo que não pode cumprir, é mentiroso'. Mas isto é claro e objetivo", disse José Silvano, na Guarda, na sessão de abertura da V Academia do Poder Local dos Autarcas Social-Democratas (ASD), que decorre naquela cidade até domingo.

O dirigente social-democrata acrescentou que existe "prova evidente" do que disse no caso dos professores.