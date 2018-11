Portugal/Angola

O Presidente angolano comprometeu-se hoje com um "clima desanuviado" na nova fase das relações entre Angola e Portugal, assumindo que o momento é de explorar "ao máximo" as "vastas oportunidades" que agora se abrem entre os dois países.

João Lourenço discursava numa receção a dezenas de convidados portugueses e angolanos num hotel da capital portuguesa, no último momento público da visita de Estado que está a realizar a Portugal.

Durante a intervenção, à qual assistiu o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado angolano referiu que durante esta visita, que iniciou na quinta-feira e que só termina no sábado, foi possível abordar com os interlocutores portugueses "todos os aspetos" que vão permitir solidificar "as bases sobre as quais assentarão, doravante, as relações" entre os dois países.