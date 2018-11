Actualidade

O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, mostrou-se hoje preocupado com a forte queda do preço do barril de crude no mercado internacional, receita essencial para o Orçamento Geral do Estado (OGE) angolano.

Só na última semana, a referência europeia do petróleo, o Brent, recuou 7,10%, para os 58,08 dólares (uma queda de 4,44 dólares) por barril, atingindo hoje a cotação mais baixa desde outubro de 2017.

"Nós internamente já estamos a trabalhar sobre vários cenários e também temos estado a acompanhar o mercado. Vamos ver como é que o mercado evolui até ao final do mês de dezembro e aí estaremos nas melhores condições de definir qual o cenário mais apropriado para ser adotado", disse Archer Mangueira, questionado pela Lusa à margem da visita de Estado que o chefe de Estado angolano, João Loureço, está a realizar a Portugal.