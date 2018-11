Actualidade

A Assembleia Municipal de Alcobaça aprovou por maioria um orçamento de 41,3 milhões de euros para 2019, mais 1,4 milhões do que o orçamentado em 2018 no concelho onde se prevê que o maior investimento seja no setor social.

A Câmara de Alcobaça vai gerir, em 2019, 41.337.050 euros, orçamento que representa um aumento de 3,7% (1.481.515 euros) em relação aos 39,8 milhões de euros orçamentados em 2018.

No documento, aprovado na sexta-feira à noite na Assembleia Municipal, as receitas correntes ascendem a 30.421.098 euros e as de capital a 10.915.952 euros.