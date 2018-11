Actualidade

Melhorar a gestão das instituições de ensino superior timorenses, rever as competências da formação dos alunos e definir um currículo padrão são algumas das prioridades para o setor, segundo as conclusões de um seminário que decorreu em Díli.

No topo de uma longa lista de ações para o setor, os participantes no seminário de dois dias destacaram a necessidade, tanto para as instituições públicas como privadas, de alinhar a sua missão e visão "com as necessidades e os desafios da sociedade atual".

"É necessário elevar a qualidade do Ensino Superior em Timor-Leste, nomeadamente através de uma reflexão conjunta entre as diversas instituições para que se defina o perfil dos graduados timorenses em cada curso e área de formação", de acordo com o documento final do encontro.