Actualidade

A iniciativa Fair Saturday, Sábado Justo, avança hoje por diferentes cidades do mundo, um dia depois da Black Friday, Sexta-Feira Negra, apresentando-se como alternativa ao consumismo, com eventos que celebram a cultura e causas sociais.

O projeto surgiu na cidade de Bilbau, em Espanha, em 2014, estendendo-se, posteriormente, a outras cidades do país. No sábado, não só Bilbau, Santander, Huelva e Málaga, em Espanha, como também Lima, no Peru, Bristol, no Reino Unido, e Milão, Pisa e Mesagne, em Itália, recebem diversos espetáculos, no âmbito da iniciativa, enquanto a Escócia a acolhe no dia 01 de dezembro, comemorando igualmente o St Andrew's Day, o seu dia nacional.

O dinheiro angariado reverte, consoante a proporção decidida pelas organizações que participam, para o programa "Barreiras Invisíveis", que promove a integração social de crianças em ambientes de risco de exclusão social.