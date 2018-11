Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, quer que os museus portugueses tornem mais acessíveis ao público as obras depositadas em reservas, disse hoje aos jornalistas em Guadalajara, no México.

A intenção foi explicada no final de uma exposição que Graça Fonseca inaugurou na sexta-feira no Museu Regional de Guadalajara, na véspera da abertura da Feira Internacional do Livro, que tem este ano Portugal como país convidado.

A exposição é dedicada à tradição dos lenços de namorados, juntando bordados recentes reinventados com frases de escritores portugueses, como Herberto Helder e José Luís Peixoto, e alguns panos antigos que preservam esta arte popular portuguesa.