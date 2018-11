Actualidade

A Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar avisa que continuam a registar-se sucessivas falhas informáticas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a "generalidade dos sistemas a falhar" há cerca de três semanas.

Em comunicado divulgado na sexta-feira ao fim do dia, a associação apela à ministra da Saúde para que exija soluções aos responsáveis pelos sistemas informáticos do Serviço Nacional de Saúde.

Segundo a associação que representa as unidades de saúde familiar (USF), os relatos dos profissionais apontam para a lentidão "permanente e generalizada" dos sistemas informáticos e para "falhas crónicas" no sistema de prescrição eletrónica que permite passar as receitas médicas, o que "pode ter consequências tremendas para o utente".