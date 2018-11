Actualidade

A fabricante portuguesa de calçado profissional Lavoro está a investir dois milhões de euros na deslocalização da atividade logística para a Póvoa do Lanhoso e na modernização da unidade industrial de Guimarães, prevendo duplicar a produção até 2021.

Em declarações à agência Lusa à margem da 17.ª edição da EMAF - Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Indústria, onde a empresa participa, o presidente da ICC - Indústria de Comércio de Calçado (que detém a marca Lavoro) disse que a transferência da atividade logística para as novas instalações da Póvoa do Lanhoso, com 2.000 metros quadrados, assegura "a possibilidade de fazer mais de 100 expedições por dia" para meia centena de destinos de exportação.

"Isto permitiu que toda a parte logística, fundamentalmente de expedição de produtos acabados, aumentasse em espaço, em eficiência interna e em melhor serviço aos clientes, que começa a ser determinante no desenvolvimento do negócio", afirmou Teófilo Leite.