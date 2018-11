Actualidade

O português Ricardo Melo Gouveia subiu hoje mais 32 posições no Honma Hong Jong Open, pontuável para o European Tour, ao marcar 65 pancadas, cinco abaixo do par, no terceiro dia, repetindo o registo da véspera.

Melo Gouveia começou a prova com 74 pancadas, quatro acima do par, mas 'retificou' nos dois dias seguintes e colocou-se a uma escassa pancada do 'top 10'.

No terceiro dia, o golfista luso entregou um cartão com seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e apenas um bogey (uma acima), para um total de 204, seis abaixo do par.