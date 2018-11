Actualidade

Pelo menos 3.000 bombeiros e 750 viaturas, em representação de 90% das associações de todo o país, vão marcar hoje presença na Praça do Comércio, em Lisboa, em protesto contra as propostas do Governo na área da proteção civil.

O número foi avançado à agência Lusa pelo presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Marta Soares, pelas 12:30, hora a que largas centenas destes profissionais já se concentravam e "pintavam de vermelho" a Praça do Comércio, enquanto outros bombeiros e viaturas vão chegando do local do protesto.

Pelas 12:35, Marta Soares subiu ao palco montado no interior de um camião dos bombeiros, para informar os presentes de que "estão centenas de bombeiros a caminho, que estão a complicar o estacionamento das viaturas", deixando um apelo à PSP para que "abra caminho" para que as viaturas ainda na estrada cheguem à Praça do Comércio, onde se situa o Ministério da Administração Interna.