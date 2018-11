Actualidade

O Governo português condenou "veementemente" o ataque armado que na quinta-feira vitimou nove pessoas numa aldeia no norte de Moçambique e manifestou "total solidariedade para com as autoridades e povo moçambicano", em comunicado hoje divulgado.

"O Governo português condena veementemente o ataque armado ocorrido na noite de 22 de novembro na aldeia de Chikaua, província de Cabo Delgado, que vitimou mortalmente nove pessoas, deixando ainda um rasto de destruição naquela remota localidade", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, hoje divulgado.

A diplomacia portuguesa manifestou a sua "total solidariedade" para com as autoridades e o povo de Moçambique e endereçou às famílias das vítimas "as suas mais sinceras condolências".