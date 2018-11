Actualidade

Abel Ferreira deixou hoje elogios ao Praiense, equipa do terceiro escalão do futebol português que o Sporting de Braga recebe no domingo, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, e apelou à atitude competitiva da equipa.

"Já tinha dito que há bons treinadores e jogadores nestas divisões inferiores e (na eliminatória anterior) confirmou-se isso. tivemos muitas dificuldades para ultrapassar o Felgueiras [1-0] e este jogo é igual", anteviu o treinador, em conferência de imprensa.

O técnico dos 'arsenalistas' lembrou que o Praiense "é líder da série D" do Campeonato de Portugal, "é uma equipa muito bem organizada, que defende muito bem, a que tem menos golos sofridos", além de "um treinador muito experiente", Agatão.