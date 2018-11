Actualidade

A situação na República Centro-Africana (RCA), foi um dos temas em destaque no encontro bilateral que hoje decorreu em Lisboa entre o chefe da diplomacia portuguesa e o seu homólogo da Rússia, com os dois países envolvidos na região.

"Gostaria de agradecer as informações que o ministro Serguei Lavrov me deu sobre a cooperação que a Federação russa tem hoje com as autoridades da República Centro Africana (RCA), um dos países em que Portugal tem uma importante missão de paz", assinalou Augusto Santos Silva na conferência de imprensa conjunta.

Nas suas declarações, Lavrov também confirmou a abordagem da situação na RCA para destacar que "Portugal é o principal país com um contingente na missão da ONU [Organização das Nações Unidas], e o diálogo sobre este assunto foi mais um tema frutífero".