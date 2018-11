Portugal/Angola

O Presidente angolano, João Lourenço, eleito em agosto de 2017, falou hoje, pela primeira vez, na possibilidade concorrer a um novo mandato, nas eleições gerais que deverão acontecer em 2022.

O chefe de Estado angolano falava numa conferência de imprensa, em Lisboa, no final da visita de três dias que realizou a Portugal, tendo sido confrontado pelos jornalistas com o objetivo de travar fortemente o volume de importações de bens alimentares, face às potencialidades agrícolas do país.

"O meu mandato é de cinco anos, portanto é minha obrigação lutar no sentido de conseguir, ou pelo menos aproximar-me, desta meta ainda no primeiro mandato, se for possível", apontou.