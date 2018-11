Portugal/Angola

O Presidente angolano mostrou-se hoje satisfeito com o anúncio feito pelo Governo português, de apoiar o processo de repatriamento de capitais retirados ilicitamente de Angola, aguardando pelos passos concretos que serão dados por Portugal nesse sentido.

João Lourenço falava em conferência de imprensa, em Lisboa, no final da visita de Estado de três dias que realizou a Portugal, tendo sido questionado pela Lusa sobre o que espera em concreto do apoio do Governo português a este processo.

"Quanto aos passos concretos que o Governo português dará (...) penso que é cedo para dizer", afirmou.