Brexit

O representante permanente do Reino Unido junto da União Europeia endereçou hoje ao Conselho uma carta na qual esclarece que o artigo 184 do acordo do 'Brexit' não impõe obrigações de "âmbito territorial" em acordos futuros, numa referência a Gibraltar.

O Governo de Theresa May satisfez assim a exigência do Governo espanhol, que pretendia uma clarificação escrita quanto ao artigo 184 do rascunho de acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para não bloquear o Conselho Europeu extraordinário dedicado ao 'Brexit', que se celebra este domingo em Bruxelas.

"O Governo britânico esclarece que o único propósito do artigo 184 do acordo de saída é estabelecer a obrigação de que os melhores esforços serão empreendidos para negociar os acordos que regerão a futura relação entre a UE e o Reino Unido; este não impõe qualquer obrigação relativamente ao âmbito territorial desses acordos", pode ler-se na carta assinada pelo embaixador britânico, Tim Barrow, e endereçada ao Conselho da União Europeia